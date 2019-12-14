ما هو الهدف الأساسي لحزب الإصلاح في اليمن؟ “تقرير“

السبت 14 ديسمبر 2019

يعمل حزب الاصلاح على نشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة وافتعال معارك جانبية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وصولا إلى دعم كيانات ممولة من طهران والدوحة.



ولا يزال حزب الإصلاح الذراع القطرية، يدعي إخلاصه الزائف تجاه اليمن وشعبه، لكن أوراقه سرعان ما تكشفت للعلن وبسرعة كبيرة.

ودأب حزب الإصلاح، منذ تأسيسه عام 1990، على استخدام الشعارات العاطفية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، او ذوي الاحتياجات الخاصة، لجمع الأموال من المواطنين والطلاب، واستخدامها في تغذية انشطته.

تأتي الخطوات التي أعاد الإصلاح تنشيطها، عقب الحصار المالي، الذي فرضته عدد من الدول الخليجية والعربية على الاخوان، باستثناء دولتي ” قطر وتركيا “، وذلك ضمن الاستراتيجية الدولية لمواجهة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابعها، الفكرية، والمالية، بالتزامن مع ضربها عسكرياً.

ويؤكد مراقبون أن حزب الإصلاح والحوثي لن يكتفيان في إثارة الشغب في اليمن وحسب، بل ستجرهما اطماعمها الشيطانية إلى تهديد المنطقة، وهو ما فشلت به إيران وقطر لأسباب قد تطول وتختلف، لكن مثل هذه الجماعتين لن يعيبهما عائب في ذلك.

ويقول المرقبون إن المجتمع الدولي والكيانات السياسية الغربية لن تعي خطورة الإخوان حتى يصل الخطر بابهم.

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ويعمل النظام القطري الراعي الرسمي لدعم وتمويل الإرهاب، على خدمة مشروع إيران في المنطقة عبر خلايا الإخوان المسلمين لتنفيذ دور متخادم مع هذا المشروع ومتناغم معه في كثير من البلدان.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الإستراتيجية واضحة وجلية وأصبحت أمام العين منذ بدء أحداث ما سمي بالربيع العربي الذي مولته الدوحة وغطته إعلاميا وتديره من الخفاء أجندة صهيونية وماسونية وفارسية وإخوانية متكاملة.

ويضيف المراقبوان أنه منذ سقوط صنعاء بيد مشروع الحوثي المدعوم إيرانيا بتخاذل من مختلف القوى، بدأ جناح من إخوان اليمن يدير معركة خفية بستار الشرعية تخدم الحوثي وتطيل أمد الحرب وتستنزف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وذكرت تقارير صحافية أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة توزيع الأدوار الرامية لابتزاز التحالف، بالتزامن مع التلويح بإنشاء تحالف جديد يضم تركيا وقطر وعمان والتقارب مع الحوثيين.

وأشارت التقارير إلى أن التحركات في صفوف قيادات الإصلاح، جاءت في أعقاب دفع الحزب بناشطيه وإعلامييه للمغادرة إلى عواصم عربية واوروبية بغرض تشكيل جماعات ضغط وتنفيذ أنشطة احتجاجية بتمويل قطري.

ولفتت إلى أن أولى نتائج هذه التحركات، ظهرت في الأيام الأخيرة من خلال تنظيم عناصر الإخوان في دول أوروبية وتركيا والولايات المتحدة لوقفات احتجاجية مناهضة لدولة الإمارات على خلفية الأحداث التي شهدها عدد من محافظات جنوب اليمن وفشل مخطط إسقاط عدن في أيدي القوات التي يهيمن عليها الإخوان