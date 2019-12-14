اخبار العالم

تجدد الاشتباكات بين قبائل مأرب ومليشيا الإخوان

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين قبائل مأرب ومليشيا الإخوان والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019

تجدد الاشتباكات بين أبناء قبائل مارب وميليشيات الاخوان بسبب قيام ميليشيات الاخوان بالقبض على احد ابناء الشيخ هادي بن مثنى في مارب وإعلان القبض على نجل المتمرد هادي.

 

Advertisements

وبحسب المصادر، فان الولد مريض نفسي ويستخدم اكثر من ثلاثة علاجات يومياً وحقن اسبوعيه ورغم ان هنالك هدنه من قبل الوساطة التي ارسلوها لإيقاف الحرب.

 

وحمل ابناء مارب  السلطة المحليه والجهاز الامني والوساطة كامل المسؤوليه عن صحة دحان بن هادي مثنى وتحملهم مسؤولية كل قطرة دم تسفك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الاشتباكات بين قبائل مأرب ومليشيا الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا