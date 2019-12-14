تجدد الاشتباكات بين قبائل مأرب ومليشيا الإخوان

السبت 14 ديسمبر 2019

تجدد الاشتباكات بين أبناء قبائل مارب وميليشيات الاخوان بسبب قيام ميليشيات الاخوان بالقبض على احد ابناء الشيخ هادي بن مثنى في مارب وإعلان القبض على نجل المتمرد هادي.



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وبحسب المصادر، فان الولد مريض نفسي ويستخدم اكثر من ثلاثة علاجات يومياً وحقن اسبوعيه ورغم ان هنالك هدنه من قبل الوساطة التي ارسلوها لإيقاف الحرب.

وحمل ابناء مارب السلطة المحليه والجهاز الامني والوساطة كامل المسؤوليه عن صحة دحان بن هادي مثنى وتحملهم مسؤولية كل قطرة دم تسفك.