شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مجموعة من جرحى الجنوب بعد علاجهم بمصر على نفقة الإمارات والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 عادت مجموعة جديدة من جرحى المقاومة الجنوبية إلى منازلهم بعد فترة علاج ناجحة في مصر، وذلك برعاية خاصة من دولة الإمارات.

Advertisements وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للجرحى قبل وبعد رحلة العلاج التي تكفلت بها دولة الإمارات. وتواصل دولة الإمارات إرسال جرحى ومصابي الجنوب في رحلات علاجية إلى الخارج على نفقتها الخاصة.

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