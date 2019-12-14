واشنطن تتهم إيران بدعم أطراف ثالثة في العراق

السبت 14 ديسمبر 2019

إتهمت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم السبت، إيران بدعم أطراف ثالثة في العراق، مشيرة إلى أن هذه الأطراف هي المتهمة بقمع الإحتجاجات المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة .



وقالت السفارة، أن على إيران التوقف عن دعم هذه الأطراف، كما كررت السفارة تهديدًا أطلقه، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، برد حاسم على إيران أو وكلائها؛ في حال اعترضوا الجنود الأمريكيين أو شركاء واشنطن العراقيين.

وقالت السفارة في بيان: ”قام عملاء إيران مؤخرًا بعدة هجمات ضدّ قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقيةجنبًاإلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي“.

Advertisements

وأضافت: ”في 9 كانون الأول/ديسمبر، شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 كانون الأول“.

وقالت السفارة في بيانها: ”ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش“.

وهددت السفارة إيران قائلة: ”نود تذكير قادة طهران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة“.

وتكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف معسكرات عراقية يتمركز فيها جنود أمريكيون، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.