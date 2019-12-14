مدير مكتب خارجية الانتقالي بكندا يلتقي مسؤولة الدفاع في مجلس النواب الكندي

السبت 14 ديسمبر 2019

التقى مدير عام مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في كندا، عبدالكريم أحمد سعيد أمس الجمعة، بالسيدة انيتا فاندنبلد، عضوة مجلس النواب الكندي في الحزب الحاكم بمكتبها الكائن في العاصمة أوتاوا.



وفي مستهل اللقاء هنأ مدير مكتب الانتقالي في كندا، السيدة انيتا فاندنبلد وللحزب اللبرالي الكندي بمناسبة نجاحها في الانتخابات الأخيرة وتعيينها مسؤولة الدفاع في هيئة سكرتارية مجلس النواب الكندي، حيث كانت تشغل في السابق مسؤولة ملف حقوق الإنسان والمرأة في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس.

وأطلع سعيد السيدة انيتا فاندنبلد على جملة من القضايا المتعلقة بالقضية الجنوبية ومدى حرص قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه في الخامس من نوفمير الماضي، بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.

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واستعرض سعيد الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي لتثبت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمناطق الجنوبية الأخرى، رغم العراقيل التي تضعها بعض الأطراف الملتحفة بعباءة الشرعية اليمنية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض، كما أطلعها أيضاً على التحديات الأخرى التي يواجهها المجلس الانتقالي من قبل عناصر الإرهاب والتطرف المدعومة من بعض القوى الإقليمية في المنطقة، لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

وقدم سعيد شكره للسيدة نيتا فاندنبلد على تعاونها مع مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي والجالية الجنوبية في كندا، وتفهمها للمعاناة الإنسانية للشعب في الجنوب.

ومن جانبها، عبّرت السيدة انيتا عن سعادتها بهذا اللقاء، وتفهمها للمعاناة الإنسانية في اليمن والجنوب على وجه الخصوص.