الزُبيدي يترأس اجتماعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن

السبت 14 ديسمبر 2019

رأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعاً للهيئة التنفيذية للقيادة للمحلية للمجلس بالعاصمة عدن.



وفي مستهل الاجتماع، رحب الزبيدي بالهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة، برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية، مشيداً بالجهود التي يُبذلها أعضاء الهيئة في العمل الميداني وتقديم الخدمات لأبناء العاصمة عدن، عقب تنصل الجهات المسؤولة عن القيام بواجباتها.

واطلع الزُبيدي، أعضاء الهيئة التنفيذية على آخر المستجدات فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعه المجلس الانتقالي مع الحكومة اليمنية، برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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وحثّ الزبيدي أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح اتفاق الرياض، باعتباره المفتاح واللبنة الأولى لإنجاز الهدف الأسمى لشعب الجنوب المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة، مؤكدا إن ذلك لن يتم إلا بالمزيد من العمل الميداني وتلمس احتياجات أبناء العاصمة والعمل على توفيرها وفق ما هو متاح من امكانيات.

واستمع الزُبيدي من أعضاء الهيئة التنفيذية لشرح مفصل عن البرامج والأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطبيع الحياة في العاصمة، خاصة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي.

وأكد الزُبيدي خلال الاجتماع، وقوف قيادة المجلس الانتقالي مع القيادة المحلية في العاصمة عدن ودعمها بما يمكّنها من أداء مهامها لخدمة أبناء العاصمة الذين عانوا أكثر من غيرهم في جميع المجالات.