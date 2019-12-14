- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ديباجي: على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
قال الكاتب والمحلل السياسي الخليجي، فهد ديباجي، إن جرائم الأتراك ضد البشرية لا تُعد ولا تُحصى.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019: جرائم تركيا توزعت على كل الشعوب من أكراد وعرب وآشوريين و آرمن.
وتابع: أردوغان أعاد هذه الجرائم للواجهة بأفعاله وأعماله ضد شعبه وفي سوريا و ليبيا.
وختم ديباجي تغريده بالقول: يجب على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر
كانت هذه تفاصيل خبر ديباجي: على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.