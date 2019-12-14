ديباجي: على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر

السبت 14 ديسمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي الخليجي، فهد ديباجي، إن جرائم الأتراك ضد البشرية لا تُعد ولا تُحصى.



وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019: جرائم تركيا توزعت على كل الشعوب من أكراد وعرب وآشوريين و آرمن.

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وتابع: أردوغان أعاد هذه الجرائم للواجهة بأفعاله وأعماله ضد شعبه وفي سوريا و ليبيا.

وختم ديباجي تغريده بالقول: يجب على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر