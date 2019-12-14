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قرقاش يعلق على التسريبات القطرية بشأن حل الأزمة مع السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، على التسريبات التي تداولها المواقع ووسائل الإعلام القطرية بشأن حل أزمة قطر مع السعودية دون الدول الثلاث الأخرى .

 

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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات" .

 

وأضاف "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب" .

 

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