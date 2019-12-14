شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة 38 من ميليشيا الحوثي في كمين بالضالع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قٌتل وجُرح 38 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان في كمين للجيش اليمني غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي: الجب، وبتار، الواقعتين في غرب المحافظة.
وأضاف المصدر – بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع – أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيا الحوثي في هجوم أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم اثنان من القيادات الميدانية.
كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيًا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي.
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