جونسون: التصويت على "بريكست" قبل الكريسماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إن النواب البريطانيين سوف يصوتون قبل أعياد الميلاد "الكريسماس" حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال جونسون، لأنصاره في سيدجفيلد في شمال شرق إنجلترا، حيث حقق المحافظون مكسبا تاريخيا في دائرة كانت تعد معقلا لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة التي أجريت الخميس، "نحن على وشك الانتهاء من البريكست".

وأضاف جونسون: "لدينا دعم 100% على الاتفاق من النواب المحافظين.. يمكننا إنهاء المسألة قطعا قبل الكريسماس".

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ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمرا شكليا بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات.

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.

وتمكن حزب المحافظين البريطاني من تحقيق انتصار مدوٍّ في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الخميس، ليعود بوريس جونسون إلى داوننج ستريت بتفويض جديد لحسم "بريكست".