أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على الأمن اللبناني بالحجارة

أطلقت قوات الأمن اللبنانية، السبت، القنابل المسيلة للدموع على أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل وسط بيروت بعد اعتدائهم على عناصر مكافحة الشغب.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عناصر مكافحة الشغب تعرضت لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل مناصرين لحزب الله وحركة أمل، ما اضطرها لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وأضافت أن أحد عناصر الأمن اللبناني أصيب في اشتباكات مع مناصري حزب الله وحركة أمل وسط العاصمة بيروت.

وقام أنصار حركة أمل وحزب الله بإضرام النيران بالإطارات المطاطية، وألقوا بها باتجاه القوى الأمنية وسط بيروت، فيما حاول آخرون اقتحام ساحة الشهداء.

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وطالبت الشرطة اللبنانية، في بيانها، بوقف الاعتداء على قواتها، مهددة باتخاذ إجراءات إضافية أكثر حزما تجاه المعتدين.

يأتي ذلك بينما تشهد المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء بوسط بيروت انتشارا مكثفا لقوات الأمن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات على 3 لبنانيين و17 كيانا متورطين في عمليات تمويل مليشيا حزب الله الإرهابية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إن الشخصيات التي شملتها العقوبات استغلت معاناة الشعب اللبناني لتمويل مليشيا حزب الله عبر غسل الأموال والتهرب الضريبي".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.