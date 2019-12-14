عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته

السبت 14 ديسمبر 2019

تحظى العائلة الملكية فى المملكة الأردنية الهاشمية بحب كبير من قبل الشعب الأردنى، وكذلك من كثير من العرب، فكثيرا ما يتفاعل الملك عبد الله، وزوجته الملك رانيا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



الملكة رانيا، نشرت صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".

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أبناء الملك عبد الله هم، الحسين بن عبد الله الثانى، وسلمى، وهاشم وإيمان، وزوجته هي الملكة رانيا فيصل صدقى.

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.