- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته
السبت 14 ديسمبر 2019
تحظى العائلة الملكية فى المملكة الأردنية الهاشمية بحب كبير من قبل الشعب الأردنى، وكذلك من كثير من العرب، فكثيرا ما يتفاعل الملك عبد الله، وزوجته الملك رانيا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
الملكة رانيا، نشرت صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".
أبناء الملك عبد الله هم، الحسين بن عبد الله الثانى، وسلمى، وهاشم وإيمان، وزوجته هي الملكة رانيا فيصل صدقى.
يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.