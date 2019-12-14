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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: قواتنا في السعودية لأغراض دفاعية
السبت 14 ديسمبر 2019
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم السبت، إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي فحسب، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستنهي كافة العقوبات على إيران عندما تلبي طهران الشروط الضرورية.
وأضاف منوتشين، خلال منتدى الدوحة، أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية، كانت هجومًا على الاقتصاد العالمي.
وتحمل واشنطن طهران المسؤولية عن تلك الهجمات، لكن إيران تنفي ضلوعها فيها.
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