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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتراف.. جيش أردوغان يدعم مغتصبى الكرديات بشمال سوريا فيديو
السبت 14 ديسمبر 2019
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو لنائبة تركية، تؤكد فيه أن جيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم مغتصبي الكرديات شمال سوريا.
كلمة النائبة التركية خلال الفيديو:
وقالت النائبة، خلال مقطع الفيديو: "نحن نقول إنكم تدعمون المغتصبين، وليس هناك تفسير لذلك، ويتم بيع النساء الآن في عفرين، حيث يتم بيع النساء الكرديات واغتصابهن في عفرين، ومن يفعل ذلك، هم من تطلقون عليه الجيش الوطني، المغتصبون الذين تحولون لهم رواتب شهرية.
موقف تركيا من الإخوان الهاربين من مصر
يذكر أن تركيا تستضيف عددًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر، فضلًا عن أنه تبث من على أرضها قنوات إعلامية تعمل على مهاجمة مصر، ونشر الشائعات، وتزييف الحقائق، وتضليل الشعب المصري.
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