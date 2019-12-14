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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادة عمليات الرافدين تنفى انتشار جماعات مسلحة بمحافظة ميسان السبت 14 ديسمبر 2019 نفت قيادة عمليات الرافدين في العراق، اليوم السبت، أى انتشار لجماعات مسلحة في محافظة ميسان، وقالت إن الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية في محافظة ميسان.

وتجددت الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس محافظة كربلاء جنوب العراق. وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 5 متظاهرين عراقيين نتيجة الطعن بسكاكين، فجر الجمعة، من قبل مجهولين، وسط العراق، فيما يجري الاستعداد لمظاهرات حاشدة ضد الطبقة السياسية واستشراء الفساد.

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