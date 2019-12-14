سلطات كوريا الشمالية: على أميركا الامتناع عن الاستفزازات إذا كانت تريد أن تنهي هذا العام بسلام

دعت سلطات ​كوريا الشمالية​، ​الولايات المتحدة​ وحلفاءها إلى "التوقف عن الاستفزازات"، مؤكدة "استعداد ​القوات المسلحة​ الوطنية لتنفيذ أي أمر يصدر عن زعيم ​الدولة​، ​كيم جونغ أون​".

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