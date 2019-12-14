ارتفاع حصيلة ضحايا بركان "واكاري" في نيوزيلندا إلى 15 قتيلا

أعلنت شرطة ​نيوزيلندا​، "مقتل شخص آخر متأثّرًا بإصابته جراء ​انفجار​ ​بركان​ جزيرة "واكاراي"، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 15".

وأوضحت أنّ "الفقيد تمّ احتجازه في وقت سابق بمستشفى "وايكاتو" لتلقّي العلاج، إلّا أنّه توفي متأثّرًا بإصابته"، لافتةً إلى أنّ "الشرطة لا تزال تصبّ تركيزها على مساعدة العائلات المنكوبة في ذلك الوقت العصيب".

وكانت قد انتشلت فرق الإنقاذ في نيوزيلندا، يوم أمس الجمعة، جثث 6 أشخاص قُتلوا جراء حمم البركان الّذي ثار الإثنين الماضي في جزيرة "وايت آيلند"، فيما أُصيب نحو 30 شخصًا آخرين.