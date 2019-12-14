لفت وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ تعتزم عقد قمة ثنائية منفصلة مع ​روسيا​ بالتوازي مع قمة متعددة الجهات حول الشأن السوري، والمقرر لها شهر شباط المقبل"، مشيراً إلى "اننا سوف نعقد قمة حول ​سوريا​ بمشاركة قادة دول ​ألمانيا​، و​فرنسا​، و​المملكة المتحدة​، وسننظم بشكل منفصل قمة ثنائية مع روسيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: نتوقع عقد قمة ثنائية مع روسيا حول سوريا في شهر شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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