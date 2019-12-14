قرقاش اتهم الحكومة القطرية بالسعي إلى شق الصف بين دول الخليج العربية

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الحكومة القطرية بـ"السعي إلى شق الصف بين دول الخليج العربية من خلال التصريحات حول جهود حل الأزمة الحالية من خلال مفاوضات مع السعودية فقط مع إهمال الجهات الأخرى"، مشيراً إلى أن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حل أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".
ولفت إلى أن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".
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