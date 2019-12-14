محمد بن راشد: الإمارات أفضل دولة

ثمن حاكم دبي، محمد بن راشد، "تصدر دولة ​الإمارات​ عددا من مؤشرات التنافسية ​العالم​ية للعام الجاري، مع اقتراب عيد تأسيسها الخمسين"، قائلا "إن الإمارات أفضل دولة ونحبها ونعشقها".

وأعلن بن راشد أن "عام 2020 سيكون عام الاستعداد لخمسينية الإمارات"، مؤكدا "نريد تطوير خططنا، مشاريعنا، تفكيرنا.. قبل خمسين عاما صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال ​الجديدة​".

ولفت إلى أنه "في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في ​الاقتصاد​، في التعليم، في البنية التحتية، في ​الصحة​، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم"، مشيراً إلى أنه "سيكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين صحبة لجنتين، واحدة برئاسة منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية، وأخرى تضم الشيخ عبد الله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد، للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة".