لاريجاني التقى شنطوب: يمكن تحقيق الأمن المستدام بمنطقتنا من خلال التعاون بين البلدين

لفت رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، بعد لقائه نظيره الإيراني ​علي لاريجاني​، على هامش أعمال ​الجمعية البرلمانية​ الآسيوية المنعقدة في ولاية أنطاليا التركية، إلى "أجرينا لقاءً مثمرًا، حيث ناقشنا قضايا كثيرة بينها إقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية".

بدوره، أشار لاريجاني إلى "وجود تعاون بين البلدين على مستويات ومجالات مختلفة"، مركّزًا على "أنّنا نعتقد أنّه يمكن تحقيق الأمن المستدام في منطقتنا من خلال التعاون بين البلدين، ونأمل أن يستمر هذا التعاون بنفس الشكل".

يُشار إلى أنّ أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية تنعقد تحت عنوان "دور التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات الآسيوية" برعاية شنطوب، وتستمرّ لغاية 18 كانون الأول الحالي، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود من الدول الأعضاء ودول بصفة مراقب.