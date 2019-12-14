مجلس الأمن يعرب عن قلقه حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق

أعرب ​مجلس الأمن الدولي​ عن "القلق البالغ إزاء مقتل ​المتظاهرين​ ​العراق​يين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية "، مؤكدا حقهم في التجمع السلمي، داعياً السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال ​العنف​ ضد المتظاهرين".

وأكد "دعم لاستمرار جهود العراق في التعافي والاستقرار، وإعادة الإعمار، والمصالحة ، والتنمية؛ لتلبية احتياجات جميع العراقيين ، لا سيما في ضوء انتصار العراق على "داعش" ورحب بـ"الجهود المبذولة؛ لإجراء حوار شامل بين ​الحكومة​ والشعب العراقي لتحقيق إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة المتعلقة بالفرص الاقتصادية والحكم والتشريعات الانتخابية".