مجلس الأمن يعرب عن قلقه حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق

أعرب مجلس الأمن الدولي عن "القلق البالغ إزاء مقتل المتظاهرين العراقيين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية "، مؤكدا حقهم في التجمع السلمي، داعياً السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين".
وأكد "دعم لاستمرار جهود العراق في التعافي والاستقرار، وإعادة الإعمار، والمصالحة ، والتنمية؛ لتلبية احتياجات جميع العراقيين ، لا سيما في ضوء انتصار العراق على "داعش" ورحب بـ"الجهود المبذولة؛ لإجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب العراقي لتحقيق إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة المتعلقة بالفرص الاقتصادية والحكم والتشريعات الانتخابية".
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