أعلن الناطق الرسمي باسم ​وزارة الخارجية​ الاردنية ضيف الله الفايز أن "قرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الجمعة، تمديد تفويض ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" حتى عام 2023 يعد دعما لحق اللاجئين في العيش بكرامة"، مؤكداً أن "التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية لـ"الأونروا" هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية ودعم حقهم العيش بكرامة والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية خصوصا قرار ​الأمم المتحدة​ رقم 194 ومبادرة ​السلام​ العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض"، مبيناً أن "الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم "الأونروا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالخارجية الأردنية: دبلوماسيتنا تعمل باستمرار على دعم "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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