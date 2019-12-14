محمود قماطي: سعد الحريري شريك في الحكم وشريك في الوطن

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ في حكومة تصريف الاعمال ​محمود قماطي​ "أننا كنا ضد استقالة ​الحكومة​ منذ اللحظة الاولى"، معتبراً أن "صرخة الشعب كسرت الخطوط الحمر"، مشيراً إلى "أننا نحن نريد أن نكمل و"​التيار الوطني الحر​" ما بدأناه وهذا عهد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ويجب علينا انجاحه".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قماطي إلى أنه "منذ بدء ​الانتخابات النيابية​ أعلنا عن البدء ب​مكافحة الفساد​ وشكلنا فريقا واعتبرنا اننا و"التيار الوطني الحر" سنسير في هذا الاتجاه بشكل فاعل والآن جاءت صرخة الشعب وقوّت ما نقوم به في هذا الاتجاه من أجل تحقيق ما كنا نطالب فيه من رفع السرية والحصانة وقانون مكافحة الفساد وما بعد الصرخة ليس كما قبلها وما بعد الحراك ليس كما قبله".

وشدد على أنه "لا يستطيع التيار في هذه المرحلة أن يكون خارج الحكومة"، مؤكداً أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ شريك في الحكم وشريك في الوطن"، مشيراً إلى"أننا نتأمل بان يحصل التكليف يوم الاثنين، ولا نعلم ما سيحصل بعدها، أي المدة التي ستأخذها فترة التأليف، ربما أشهر و ربما أسابيع ولا يمكن تقدير الوقت ومهمة التأليف لن تمون مهمة سهلة لأن هناك الكثير من الامور التي تحتاج للحوار اولها مشاركة "التيار الوطني الحر" ونسب التمثيل وتمثيل الحراك والحقائب وغيرها من الامور".

من جهة أخرى، أكد قماطي "حصول اللقاء بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال سعد باسيل في الايام الماضية"، مشيراً إلى "تمسك "حزب الله" بـ"التيار الوطني الحر" قي الحكومة".