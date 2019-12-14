محامي باسيل: لا علاقة تجارية أو مالية بالمدعو طوني صعب

أصدر الوكيل القانوني لوزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، المحامي ماجد البويز، لافتاً إلى أنه "يتم التداول على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بخبر كاذب، مفاده أن هناك حسابات مصرفية وشركات تجارية عائدة لباسيل بإسم المدعو طوني صعب/ البتروني، والمدرج اسمه على لائحة ​العقوبات الأميركية​".

وأكد ان "هذا الخبر هو مفبرك وعار عن ​الصحة​ كالعادة، بدليل أن لا علاقة تجارية أو مالية تجمع الشخص المذكور بباسيل، الأمر الذي يثبت كذب وزيف الخبر. وكان من الأجدى على مطلقي هذه الشائعات، إبراز ما يثبت وجود هذه الشركات أو الحسابات المشار إليها، بدلا من إلقاء التهم الباطلة جزافا مما سيجعلهم موضع مساءلة وملاحقة"، معلنا "وبمطلق الأحوال، نعلن أننا سنتقدم يوم الاثنين من جانب ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، بشكوى بحق الناشطة كندا الخطيب وبحق كل من تعمد نشر هذه ​الأخبار​ الكاذبة، طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجرمية تلك".