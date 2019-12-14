أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "عناصر ​مكافحة الشغب​ تتعرّض لاعتداءات ورمي حجارة و​مفرقعات نارية​ من قبل بعض الأشخاص. إنّ قوى الأمن تطلب وقفها هذه الاعتداءات وإلا ستضطرّ لاتخاذ إجراءات إضافيّة وأكثر حزمًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لوقف الاعتداءات علينا وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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