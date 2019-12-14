قوى الأمن عممت صورة موقوف أقدم على عمليات نشل عدة لأشخاص من داخل سياراتهم

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: "ح. ف." (مواليد عام 1988، لبناني)، لـ"قيامه بعمليّات نشل عدّة لأشخاص من داخل سياراتهم على متن دراجة آلية".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة، اعترف بما نُسب إليه، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جار لتوقيفه-، كما اعترف بتعاطي ​المخدرات​". وطلبت من الّذين وَقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، "الحضور الى المفرزة المذكورة، أو الاتصال على الرقم 901203/01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة".