حاولت مجموعة من الشبان الدخول الى منطقة الخيم في وسط بيروت وقوة من مكافحة الشغب منعتهم بمؤازرة من الجيش.
ويعمل الشبان على رمي الحجارة على السيارات المتوقفة وباتجاه القوى الأمنية عند جسر الرينغ ما دفع الاخيرة إلى رمي قنابل مسيلة للدموع
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين القوى الامنية وبعض الشبان بعد محاولتهم الدخول إلى ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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