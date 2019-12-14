مواجهات بين القوى الامنية وبعض الشبان بعد محاولتهم الدخول إلى ساحة الشهداء

حاولت مجموعة من الشبان الدخول الى منطقة الخيم في ​وسط بيروت​ وقوة من ​مكافحة الشغب​ منعتهم بمؤازرة من ​الجيش​.

ويعمل الشبان على رمي الحجارة على السيارات المتوقفة وباتجاه القوى الأمنية عند جسر الرينغ ما دفع الاخيرة إلى رمي قنابل مسيلة للدموع