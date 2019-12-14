معلوف: لا شيء اسمه حكومة تكنوقراط مستقلين "هيدا كذب على الناس"

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، على أنّ "مع كل احترامي للّذين يسوّقون وينظّرون لحكومة كلّ وزرائها اختصاصيّين مستقلّين، لكن لا شيء اسمه ​حكومة تكنوقراط​ "مستقلّين" أو اختصاصيّين "مستقلين".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هيدي ما بتركب. هيدا كذب على الناس"، سائلًا: "مَن المسؤول الّذي سيسمّي الوزراء؟ الجواب على هذا السؤال كفيل بتوضيح الصورة. صديقك من صدقك".