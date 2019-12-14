شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، على أنّ "مع كل احترامي للّذين يسوّقون وينظّرون لحكومة كلّ وزرائها اختصاصيّين مستقلّين، لكن لا شيء اسمه حكومة تكنوقراط "مستقلّين" أو اختصاصيّين "مستقلين".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هيدي ما بتركب. هيدا كذب على الناس"، سائلًا: "مَن المسؤول الّذي سيسمّي الوزراء؟ الجواب على هذا السؤال كفيل بتوضيح الصورة. صديقك من صدقك".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: لا شيء اسمه حكومة تكنوقراط مستقلين "هيدا كذب على الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.