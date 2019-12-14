الشرطة تبحث عن ابن شقيق رئيس وزراء باكستان

اسماء السيد - لاهور: كانت الشرطة الباكستانية تبحث السبت عن ابن شقيق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمشاركته الاربعاء في اقتحام محامين مستشفى في لاهور (شرق)، في هجوم تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص كما ذكر مسؤولون.
وأعلن وزير الاعلام في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، فياز الحسن شوهان أن "خمس عمليات مداهمة تقريبا نفذت في منزله ومزرعته وأماكن أخرى".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي "سيتم توقيفه بأي ثمن. لا احد فوق القانون".
وأكد مسؤول كبير في الشرطة لفرانس برس أن مداهمة نفذت السبت في الساعة 4,00 فجرا (الجمعة 23,00 ت غ) في منزل حسن نيازي ابن شقيق عمران خان الذي كان غائبا.
وهاجم أكثر من 200 محام الأربعاء معهد أمراض القلب في البنجاب وتعرضوا بالضرب للعاملين فيه وألحقوا أضرارا بعشرات السيارات.
وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة مرضى لعدم تمكن الأطباء من معالجتهم في الوقت المناسب لانشغالهم بالتصدي للهجوم كما قالت وزيرة الصحة في البنجاب.
واستاء المحامون من أطباء المعهد بعد نشر أحدهم فيديو ساخرة عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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