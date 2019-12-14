شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: منتدى الشباب العالم رسالة سلام ومحبة من مصر لشباب العالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب أن منتدى شباب العالم الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ، يصنع القوى الناعمة المؤثرة فى العالم من خلال هؤلاء الشباب وهو رسالة سلام ومحبة من مصر لشباب العالم أجمع.

وأوضح وهدان فى بيان له، أن مثل هذه المؤتمرات الشابة التى يحرص عليها الرئيس السيسى ويشارك فيها شباب من مختلف دول العالم يجعل هؤلاء الشباب هم أفضل سفراء لمصر فى دولهم، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات هى فرصة للحوار الجاد والمباشر للشباب مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم.

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وأشار وكيل البرلمان، إلى أن القيادة السياسية استطاعت تمكين الشباب بشكل حقيقى من خلال تغييرات المحافظين السابقة، مؤكدًا أن هذه التغييرات قد أكدت ثقة الرئيس السيسى فى شباب الشعب المصرى بأنه كامل الوعى ويملك من الثقافة التى تؤهله أن يتخذ قرارات تصب فى مصالح وطنه.

وأشاد "وهدان" بالتنظيم الرائع والمبدع على كافة المستويات ومن التأمين الأمنى العالى لأكثر من 7000 شاب من حول العالم، مضيفًا أن اختيار شرم الشيخ لانعقاد المؤتمر هو رسالة للحالة الأمنية التى تشهدها مصر.

وأضاف "وكيل النواب" أن الرئيس السيسى يولى ملف الشباب أهمية كبرى للتأكيد على أن الشباب هم ركيزة تقدم الوطن وذلك من خلال إطلاق مبادرة المشروعات لتعزيز مساهمتهم فى تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال تمكينهم من المناصب الإدارية المهمة فى الدولة.