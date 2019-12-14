قرقاش يفضح قطر: تسعى لحل الأزمة مع السعودية دون الدول الثلاث لتواصل شق الصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، السياسات القطرية خاصة مع وجود تسريبات تخص رغبة قطر فى حل الأزمة مع السعودية دون باقى دول الرباعى العربى الإمارات ومصر والبحرين. وقال "قرقاش" عبر حسابه على "تويتر"، التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعى الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات، مؤكدا أن الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها فى هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسى وصلب.



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