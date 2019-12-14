نائب: إنفاق الحكومة 287 مليار جنيه على الدعم العام الماضى يكشف زيف إلغائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن إنفاق الحكومة مبلغا هائلًا يصل إلى نحو 287 مليار جنيه على كافة أوجه الدعم خلال عام 2019، يؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى لا تزال مصرة على تقديم الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب البسطاء وكافة المواطنين محدودى الدخل ودعم المواد البترولية رغم ارتفاع سعرها.
منوها فى بيان له اليوم، بما أعلنته وزارة المالية، من أن ما تم إنفاقه فعليا من مخصصات الدعم حتى 30 يونيو 2019 يصل إلى 287 مليار جنيه منها 84 مليار جنيه لدعم الوقود و16 مليار جنيه لدعم الكهربا، مشددا أن استمرار مصر فى الاصلاح المالى والاقتصادى لم يرفع يدها عن تقديم الدعم بشتى صنوفه وألوانه، متابعا :"لكن مصر تتعامل مع الدعم بطريقة جديدة ومغايرة عما كان فى السابق، بحيث يتم توجيهه إلى الجهات التى تحتاجه وترشيده قدر الإمكان".
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