ننشر تفاصيل لقاء عبدالعال برئيس مجلس النواب الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان، أكد الدكتور عبدالعال تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

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وأعرب المستشار عقيلة صالح عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، قائلا: نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الارهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وملشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي مدى ثقتة في مصر، وأعرب عن تطلعه إلى أن اسخر ثقلها ودورها المحورى الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.