الخرطوم تشيد بالمستوى المتطور للعلاقات مع جوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

أشادت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين بلدهما، وجنوب السودان.

وذكر مجلس السيادة -في بيان اليوم السبت- أن عائشة موسى بحثت مع وزيرة خارجية جنوب السودان اشويل لينو مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل ترقيتها.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب السودان، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، دعم بلادها الكامل لرئاسة السودان لمنظمة دول "إيجاد"، واعتبرتها خطوة مهمة لتفعيل التعاون لمواجهة التحديات في الإقليم والمتمثلة في قضايا الأمن والسلام والتنمية وإدارة الكوارث، التي تضرب المنطقة في ظل ظروف التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.

ودعت المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان، باعتبارها معوقة لعملية السلام الجارية والتنمية التي يسعى السودانيون لتحقيقها.

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ومن جهتها، أشارت وزيرة خارجية جنوب السودان إلى التعاون بين البلدين في تحقيق السلام على مستوى شطرى السودان، معربة عن امتنان بلادها للدور الذي يضطلع به السودان في تحقيق السلام بدولة الجنوب من خلال موقعه كضامن لعملية السلام بين الأطراف الجنوبية.

وأشادت بما ظل يقدمه السودان من مساعدة في إقرار السلام في دولة الجنوب، خاصة دوره في تطبيق بند الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جنوب السودان، لافتة إلى أن وساطة دولة جنوب السودان في عملية السلام السودانية، برعاية رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تعمل مع الأطراف السودانية لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية السودانية أنها بحثت خلال اجتماعها بوزيرة خارجية جنوب السودان، المشاركة والتعاون المتبادل بين البلدين في تحقيق السلام، في كليهما، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الوزارتين.

وأشارت إلى أن وزارتي خارجية البلدين بصدد التوقيع على مذكرة تعاون بين معهدي الدبلوماسية بالبلدين، لتدريب الدبلوماسيين والإداريين العاملين في الوزارتين.