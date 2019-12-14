نماذج ملهمة بمنتدى شباب العالم.. طالب يخترع "قفاز" يترجم لغة الإشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت عدة ورش تحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ، أعمالها قبل بدء فعاليات المتدى الرسمية مساء اليوم السبت، أبرز هذه الورش كانت لذوي الإعاقة وتحدي التعامل مع الآخرين والتحدث إليهم دون الإبصار، أدارتها شيماء إبراهيم، مستشار لذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين، وورشة أخرى تحت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل"، لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

وشارك في ورشة عمل "آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، الطالب عمر أحمد عبدالشافي، بالتعليم الفني، الذي رفض الالتحاق بالثانوية العامة، رغم حصوله على مجموع 99% في الشهادة الإعدادية.

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يقول "عمر": أبلغ من العمر (19 عامًا)، والتحقت بالمدرسة المتقدمة بالسويس قسم بتروكيماويات، تمكنت خلال فترة الدراسة من اختراع قفاز يترجم لغة الإشارة.

يتابع عمر لـ"الخليج 365": القفاز عبارة عن جهاز يترجم لغة الإشارة بصوت، ونفذ مشروعا يفيد ذوي القدرات الخاصة من البكم، واخترعب "كاب" يصدر إشارات، يتم عمل معالجة لها لتساعد البكم، مضيفا "اشتركت بمسابقات عديدة وحصلت فيها على مراكز متقدمة".

وأضاف: أشارك لأول مرة في منتدي شباب العالم، وأتمنى أن تتغير نظرة الناس المتدنية للتعليم الفني، لأن هناك دول تقدمت به مثل ألمانيا، وهناك اهتمام كبير من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالتعليم الفني، ونائبه الدكتور محمد مجاهد".​