مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة. وقالت القوات المسلحة، في بيان، اليوم السبت، إن الدولة المضيفة ترأس الاجتماعات التي تعقد على 3 مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ. وتأتي استضافة مصر لتلك الاجتماعات في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الاستقرار بالدول الأفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

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