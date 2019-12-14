تحذير و3 نصائح.. الأرصاد: رياح مُثيرة للأتربة وأمطار وسيول حتى الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التقلبات الجوية المختلفة، والتي تتمثل في نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة تشتد حدتها على المناطق المكشوفة والصحراوية.

وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية من التعرض المباشرة للأتربة.

ونصح شاهين، بارتداء الملابس الشتوية، لانخفاض درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي من 3 - 4 درجات، والقيادة بهدوء على الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية الناتجه عن الرياح، خاصة على الطرق الصحروية، إضافة إلى ارتداء الكمامات بالأماكن المكشوفة.

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وأضاف شاهين، لمصراوي، أن نشاط الرياح يزيد الشعور ببرودة الطقس خاصة اقتراب ساعات الليل وانخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأكد أن درجات الحرارة تسجل 16 على القاهرة، 17 على السواحل الشمالية، 17 إلى 22 على شمال وجنوب الصعيد، و22 درجة على جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الأمطار تبدأ من اليوم السبت على بعض المناطق من السواحل الغربية، لتمدت غدا الأحد وبعد غد الاثنين للسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وشهدت مصر موجة أمطار في القاهرة صباح الخميس الماضي، في ضوء ما تشهده مصر حاليا من موجة عدم الاستقرار.​