إتهمته بالمشاركة في محاولة "الإنقلاب"، تركيا تُدرج محمد دحلان رسميًّا على النشرة الحمراء وترصد مليونًا و730 ألف دولار لمن يبلّغ عنه

أدرجت تركيا رسميا الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان، أنها أدرجت محمد دحلان ضمن قائمة المطلوبين لها بالنشرة الحمراء، ومنح جائزة بـ10 مليون ليرة تركي (مليون و730 ألف دولار) لمن يبلغ عنه، حسب موقع "عربي 21" اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

ولفتت إلى أنها أدرجت إلى جانب دحلان 4 آخرين إلى القائمة الحمراء، و3 إلى القائمة البرتقالية، و2 آخرين إلى القائمة الرمادية، بمجموع 9 أشخاص.

ولم تحدد وزارة الداخلية التركية في بيانها أسماء الأشخاص الآخرين.

وأشارت إلى أن مبلغ الـ10 مليون ليرة تركي هي أعلى جائزة تمنحها تركيا للإبلاغ عن مطلوبين ضمن القائمة الحمراء، بعد تعديلات قانونية أجرتها مؤخرا.

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وأوضح البيان أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.

وتقول السلطات التركية إنه توجد أدلة على تورط دحلان في محاولة إنقلاب 15 جويلية في تركيا عام 2016، من خلال نقل أموال إلى منظمة غولن.