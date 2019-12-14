عملاء إيرانيون يستهدفون قاعدة تابعة للقوات الأمريكية

قالت السفارة الأمريكية في العراق إن "عُملاء" إيران قاموا مؤخرا بعدة هجمات ضد قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

وذكرت السفارة في بيان صحفي اليوم السبت: "في 9 (ديسمبر)، شنوا (عملاء إيران) هجوما صاروخيا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدى إلى إصابة خمسة جنود

عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 (ديسمبر)".

وأضافت السفارة: "إننا نصلي من أجل هؤلاء الجنود العراقيين الشجعان ونأمل أن يتعافوا بسرعة وبشكل كامل من جروحهم، كما ستواصل الولايات المتحدة العمل يداً بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك

قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورا محوريا في استعادة سيادة العراق من داعش، ولكن ينبغي علينا أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة".

وتابعت "يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".