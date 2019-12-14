الإمارات تتهم قطر بشق الصف بين دول الخليج العربية

اتهمت الإمارات الحكومة القطرية بالسعي إلى شق الصف بين دول الخليج العربية من خلال التصريحات حول جهود حل الأزمة الحالية من خلال مفاوضات مع السعودية فقط مع إهمال الأطراف الأخرى.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن

حل أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وأضاف قرقاش: "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن

عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق من السبت، إنه تم إحراز تقدم "بسيط" في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام خلال القمة الأخيرة المنعقدة في الرياض.

وقبل أسبوع، أكد آل ثاني أن بلاده تجري مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة، وذلك بعد أن كشفت مصادر عدة عن زيارة لوزير الخارجية القطري إلى المملكة.