مقتل 6 أشخاص في هجوم للمتمردين بالكونغو الديمقراطية

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه متمردون في مدينة "بني" الواقعة شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت عن شهود عيان قولهم إن متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" شنوا هجوما في المدينة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ويأتي الهجوم عقب أيام قليلة من بدء الجيش الكونغولي في تكثيف جهوده لمحاربة الجماعات المسلحة في المنطقة. في المدينة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.ويأتي الهجوم عقب أيام قليلة من بدء الجيش الكونغولي في تكثيف جهوده لمحاربة الجماعات المسلحة في المنطقة.

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