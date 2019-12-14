قيس سعيد يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب

أعرب رئيس التونسي قيس سعيد، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، عن تهانيه للرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن سعيد أعرب عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما أعرب عن أمله في "مزيد التعاونبين تونس والجزائر الشقيقة، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".
وفاز تبون (74 سنة) في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاريبحصده 58.15% من أصوات الناخبين.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسية، يوسف الشاهد، أكد في الشهر المنصرم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، سيزور الجزائر "في الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا وقتها إلى أنه سلم للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح "رسالة من رئيس الجمهورية التونسية يؤكد فيها على أهمية العلاقات التونسية-الجزائرية الاستراتيجية والراسخة في التاريخ".
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