الملك سلمان يهنئ وزير الخارجية البريطاني بفوز حزبه في الانتخابات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة فيالمملكة المتحدة.
وأعرب آل سعود باسمه واسم شعب وحكومة السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تهانيه لجونسون، متمنيا لحكومة وشعب المملكة المتحدة المزيد من التقدموالازدهار.
وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
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