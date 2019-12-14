اخبار العالم

الملك سلمان وولي عهده يهنئان عبدالمجيد تبون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارسل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الجاري.

 

وأعرب الملك "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

 

Advertisements

كما بعث ولي العهد، بن عبد العزيز، برقية تهنئة لتبون، أعرب له فيها عن تمنياته له بالتوفيق وللشعب الجزائري مزيدا من "التقدم والرقي".

 

وفاز تبون (74 سنة) في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بحصده 58.15% من أصوات الناخبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان وولي عهده يهنئان عبدالمجيد تبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا