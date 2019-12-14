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خادم الحرمين الشريفين يهنئ وزير الخارجية البريطاني بفوز حزبه في الانتخابات

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 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في

المملكة المتحدة.


وأعرب آل سعود باسمه واسم شعب وحكومة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تهانيه لجونسون، متمنيا لحكومة وشعب المملكة المتحدة المزيد من التقدم

والازدهار.


وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في

المملكة المتحدة.

 

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