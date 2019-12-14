رئيس جمهورية أديغيا الروسية يصل الأردن في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية أديغيا الروسية، مراد كومبيلوف، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من حكومة الجمهورية، وذلك بناء على دعوة تلقاها من العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وكتب كومبيلوف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زيارتنا تأتي في إطار تعزيز التعاون بين روسيا والأردن، ونعتزم خلال الزيارة التي ستستمر لمدة يومين تعريف أوساط الأعمال الأردنية على إمكانيات وقدرات جمهوريتنا،

والتواصل مع أبناء الجالية الشركسية، كما سنلتقي بجلالة الملك عبد الله الثاني، وهو لقاء مهم بالنسبة لنا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

يذكر أن هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس جمهورية أديغيا الروسية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأديغيا هي جمهورية قومية للأديغيين (الشركس) تمتع بحكم ذاتي جنوب روسيا،

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وتعيش في الأردن جالية شركسية كبيرة.

وسبق أن أجرى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في وقت سابق من هذا العام، والتقى بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، وبأبناء الجالية الشيشانية في هذه الدولة، كما وجه له دعوة لزيارة بلاده.

هذا وتشهد العلاقات بين أقاليم الحكم الذاتي الروسية والدول العربية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار سعي موسكو لتعزيز مشاركة الأقاليم الروسية في سياستها الخارجية، وتعزيز التعاون في قطاع الأعمال بينها وبين الدول الأجنبية.