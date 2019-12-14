المئات يتظاهرون في لندن اعتراضًا على فوز جونسون في الانتخابات العامة

خرج مئات المحتجين "المناوئين" لحزب المحافظين، الحاكم في بريطانيا، إلى شوارع العاصمة لندن اليوم السبت تعبيرًا عن اعتراضهم على الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأول الخميس ، فيما شهدت تلك المسيراتمواجهات مع الشرطة التي اعتقلت شخصين.
طوقا أمنيا حوله فيما اندلعت الاشتباكات، وتسببت تلك المسيرات في عرقلة حركة المرور.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن تواجدا مكثفا للشرطة شوهد بالقرب من النصب التذكاري في شارع "وايت هول" وسط لندن حيث فرضت الشرطة
يأتي ذلك فيما يتوجه بوريس جونسون إلى شمال إنجلترا اليوم ليلتقي نواب المحافظين المنتخبين حديثًا ، وذلك في إطار جولة للاحتفال بالنصر، بعد حصوله على ما وصفه ب "التفويض القوي" من خلال تأمين أغلبية 80 مقعدا في الانتخابات العامة.
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