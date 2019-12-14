كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن رفضه تشكيل حكومة "مختلطة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أكد جعجع، في تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.

وقال: "لا حل إلا بحكومة اختصاصيين، وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية، وسنشارك بالاستشارات النيابية، والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية".

وأضاف: "لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لانتشاله من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة هزت الثقة في نظامه المصرفي. وقالت دول مانحة أجنبية إنها لن تقدم الدعم إلا في حالة وجود حكومة قادرة على تطبيق إصلاحات".

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، تواجه المحادثات بين الأطراف الرئيسية في لبنان طريقا مسدودا ، وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة التي تشوبها منذ فترة طويلة انقسامات طائفية وسياسية.

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واشترط الحريري، السياسي السني البارز والحليف للغرب، عودته بأن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.

وشكل هذا الشرط حجر عثرة في ظل دعم حزب الله وحلفائه، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، لتشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.

وأرجأ عون حتى يوم الاثنين إجراء مشاورات رسمية مع قادة الكتل النيابية لتسمية رئيس الوزراء المقبل، وهو منصب مخصص للسنّة في النظام القائم على المحاصصة الطائفية في لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال، الجمعة، إن الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أن تضم كل الأطراف حتى تتمكن من علاج أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

أما زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل فقد قال، الخميس، إن حزبه لن يشارك في حكومة جديدة، وفق شروط الحريري، لكنه لن يعرقل تشكيل حكومة جديدة.