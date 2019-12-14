كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اندلاع حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد اندلع الحريق، صباح اليوم السبت، على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحريق وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية.
وتضم منشآت شركة "توتال" بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.
تأسست سنة 1924 عندما رفض الاندماج مع شركة شل النفطية أصر رئيس الوزراء الفرنسي على تأسيس شركة نفط فرنسية وقد تم ذلك بالتعاون مع تسعين شركة وبنك وتم تأسيس الشركة كان اسمها (CFP) (شركة النفط الفرنسية) وقد قررت الشركة التحول للقطاع الخاص.
الشركة منتشرة في جميع أنحاء العالم ومدرجة ببورصة نيويورك وبورصة يورونيكست لأكبر الشركات الأوروبية يقدر عدد موظفي الشركة بأكثر من 69 ألف موظف عام 2008 وعائد فاق 130 مليار دولار أمريكي عام 2007
أدرجت في بورصة باريس لأول مرة عام 1929 وفي عام 1985 تحول اسم الشركة إلى توتال وبعدها تم الاستحواذ على شركة بتروفينا من قبل توتال فأصبح الاسم (توتال فينا) لكن هذا الاسم عاد ليختصر إلى توتال عام 2003.