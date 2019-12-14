كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اندلاع حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية، باندلاع حريق ضخم داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة "توتال" قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقد اندلع الحريق، صباح اليوم السبت، على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحريق وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية.

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وتضم منشآت شركة "توتال" بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.